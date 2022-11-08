SON DAKİKA | Meral Akşener için bomba ’14 Kasım’ iddiası: CHP’li Yarkadaş canlı yayında açıkladı!

Mansur Yavaş'a Meral Hanım neden yöneldi onu da söyleyeyim. İYİ Parti, İl Başkanları bir süre önce bir toplantı yaptılar. Bu toplantıda, İYİ Parti İl Başkanlarının yüzde 65-70'e yakını Cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş'ı görmek istediklerini, diğer bir bölümü ise Ekrem İmamoğlu'nun aday olması halinde, İmamoğlu'nun da Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabileceğini gördüler. Bu istişare sonrası Meral Hanım, yakın kurmaylarıyla yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanlığı Adaylığı tartışmasının artık yorucu bir hale geldiğini bu yüzden bu tartışmanın bir an önce sonlandırılmasını istediği, en doğru adayın da Mansur Yavaş olabileceğini, çünkü İl Başkanlarının büyük çoğunluğunun Meral Hanım'dan yana tavır koyduğunu söylüyor.

Mansur Yavaş'ın herhangi bir tepki vermemesine üzerine, doğal olarak Meral Hanım yeni bir arayış içine girdi. Fakat, burada Ekrem İmamoğlu'nun isminin gündemde olmadığını da söyleyeyim.