SON DAKİKA | PKK’ya bir darbe daha! 5 PKK’lı terörist etkisiz

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı saldırı girişiminde bulunan 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Saldırı girişiminde bulundular, Kahraman Komandolarımız da gerekeni yaptı! Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı operasyonu ile hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirildi.
Saldırı girişiminde bulundular, Kahraman Komandolarımız da gerekeni yaptı!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 8, 2022
Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı operasyonu ile hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/0JMxAgk57y