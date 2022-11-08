SON DAKİKA | PKK’ya bir darbe daha! 5 PKK’lı terörist etkisiz

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı saldırı girişiminde bulunan 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Saldırı girişiminde bulundular, Kahraman Komandolarımız da gerekeni yaptı! Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı operasyonu ile hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirildi.