TBMM Başkanı Şentop, İsveç Başbakanı ile görüştü: İade taleplerimiz konusunda ilerleme sağlanmadı

"TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİ VE TALEPLERİ TAMAMEN HAKLI"

Şentop, şöyle devam etti:

"Türkiye, NATO'nun genişleme politikasına olumlu yaklaştığı gibi, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine de önyargısız ve prensip olarak olumlu yaklaşmaktadır. Bunu tutumumuzla da gösterdik. Daha ilk aşamada, NATO'nun Madrid toplantısında Türkiye üyelik sürecinize karşı çıkabilirdi, çıkmadı. İyi niyetle, oluşturulan üçlü mutabakata güvenerek sürecin başlamasına izin verdi. Ancak, Türkiye'nin endişelerinin ve taleplerinin tamamen haklı olduğunun altını çizmem gerekir. Siz ülkenizin güvenliğini güçlendirmek için NATO'ya üye olmak istiyorsunuz. Türkiye olarak biz de tam da bu sebeple NATO'dayız. Bugünün dünyasında, birleşik kaplar misali, bir ülkenin güvenliği başka ülkenin güvenliğinden geçer. Özellikle NATO ittifakı söz konusu ise, müttefikler kendi güvenliklerini diğerinin güvenliği ile eş tutmalı. İsveç'in güvenliğinin, Türkiye'nin güvenliğinden geçtiğini unutmak bir tezat teşkil eder. NATO konusunda, Türkiye'nin ayrıcalıklı konumunu da hatırlatmak isterim. Türkiye, NATO'nun en büyük iki askeri gücünden biridir ve 70 yıldır NATO'yu ayakta ve güçlü tutan iki ülkeden biridir. Birçok Avrupa ülkesi gibi, NATO içinde güvenlik desteği alan değil, sembolik katkısı olan değil, güvenlik desteği veren bir ülkedir. Bu sebeple, NATO içinde sözü ve kararı en önemli ülkelerin başında gelir."

Konuk Başbakan Kristersson ise İsveç Anayasası'nda yıl sonuna kadar terörle mücadele konusunda değişiklik yapacaklarını kaydetti.