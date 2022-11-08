Ya NATO ya veto!

NATOüyesi olmak için Türkiye ile muhtıra imzalayan İsveç'in Başbakanı Ulf Kristersson, Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için dün Ankara'ya geldi. Henüz iadesi istenen teröristlerle ilgili somut bir adım atmamış olan İsveç'in Başbakanı Kristersson'a kırmızı çizgiler tekrar hatırlatılacak, üçlü muhtıra şartlarının yerine getirilmesi istenecek. Muhafazakâr Parti Lideri Kristersson, 11 Eylül'de ülkede yapılan seçimlerde sosyal demokratların üstünlüğüne rağmen aşırı sağın desteğini alarak başbakan olmuştu. Ankara ziyareti öncesi "İsveç topraklarında temelde PKK'nın Türkiye'ye yönelik terör faaliyetlerini desteklemeyi amaçlayan etkinliklerde bulunması mümkün olmayacaktır" şeklinde açıklama yapan Kristersson'ın kurduğu hükümetin Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom da İsveç'in PYD ve YPG terör örgütleriyle arasına mesafe koyacağını söyledi. Ancak Türkiye, 'Somut adım atın' mesajını bir kez daha güçlü şekilde karşı tarafa iletecek. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un İsveç'in Aftonbladet Gazetesi'ndeki makalesinde "Kristersson'un Ankara ziyareti İsveç'in NATO üyeliği açısından tarihi bir fırsat olarak görülmelidir. Somut adımlar atılacağına dair ihtiyatlı bir iyimserlk taşıyoruz" ifadeleri yer aldı.