Yargıtay Başsavcısı Şahin Rus heyeti ağırladı

Rusya Federasyonu Başsavcılığı heyetinde ise, Başsavcı Krasnov'un dışında Rusya Federasyonu Başsavcı Vekili Pyotr Petrovich Gorodov ilgili genel müdür ve başkanlar yer aldı.

Rusya Federasyonu Başsavcısı Igor Krasnov, Türkiye programı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilecek. Krasnov ayrıca, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüşecek.