528 organize suç örgütüne bin 31 operasyon!

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Türkiye'de faaliyet gösteren Ulusal, Bölgesel ve Yerel" organize suç örgütlerine yönelik mücadele çalışmaları tüm kararlılığıyla sürdürülüyor. Bu çerçevede; 15 Temmuz 2016 yılından günümüze kadar yapılan çalışmalar neticesinde; 47'si ulusal, 17'si bölgesel ve 464'ü yerel olmak üzere 528 mafya tipi organize suç örgütüne yönelik bin 31 operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonlar kapsamında; bin 861 tabanca, 65 uzun namlulu silah, 960 av tüfeği, 11 adet el bombası, 324 kurusıkı tabanca ve 102 bin 259 adet farklı çap ve markalarda fişek ile 9 bin 475 çek-senet ele geçirildi. Ayrıca, 14 bin 467 şüpheli hakkında işlem yapılırken bunlardan 4 bin 675'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YURTDIŞINDA BULUNAN ÖRGÜT MENSUPLARININ KORKULU RÜYASI

KOM Daire Başkanlığı'nın organize suç örgütleriyle mücadelesi ulusal sınırlarımızla sınırlı kalmayarak uluslararası arenada da devam ediyor. Yurt dışında firari durumda olan organize suç örgütü yöneticileri veya üyeleri ile ilgili yapılan çalışmaların bir kısmı neticelenirken bir kısmına yönelik çalışmalara aralıksız sürüyor. Neticelenen çalışmalar kapsamında; söz konusu şüphelilerin yerlerinin tespit edilerek yakalanmaları ve ikili anlaşmalar kapsamında ülkemize getirilmeleri sağlandı. Yurt içindeki çalışmalara paralel olarak yurt dışında da etkin bir şekilde yürütülen çalışmalar örgüt mensuplarında korku ve panik oluşturduğu görüldü.

YURTDIŞINDAN EĞİTİM TALEBİ

Yurtdışı mücadele stratejisi ulusal suç örgütlerinin firari konumda olan mensuplarının yakalanması ile sınırlı kalmıyor. Uluslararası alanda faaliyet gösteren "Sınıraşan Suç Örgütlerini" ve bu örgütlerin ülkemiz bağlantılarını da kapsıyor. Türk Polis Teşkilatı, son yıllardaki bu başarıları diğer ülke teşkilatları tarafından dahi takdir edilerek tecrübelerden yararlanmak için yoğun bir şekilde eğitim talep edildiği biliniyor.

Kom Daire Başkanlığı, organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği başarılı operasyonlara rağmen FETÖ mensuplarının karalama çalışmalarıyla kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalıştığı görüldü. Kom Daire Başkanlığından yapılan açıklama da şunlara yer verdi:

FETÖ'NÜN DEĞİRMENİNE SU TAŞIYORLAR

Organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen başarılı operasyonlardan hazımsızlık duan yurtiçi ve yurtdışı mihraklar tarafından yönlendirildiği açıkça anlaşılan değişik çevrelerce, organize suç örgütleri ile mücadelede yapılan başarılı çalışmalara karşın olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışıldığı ve FETÖ'nün "Beşinci Kol Faaliyetlerine" alet olunduğu gözlemlenmektedir.

"FETÖ'nün ağzıyla konuşanlar ve FETO' nün değirmenine su taşıyanlar, yapılan başarılı çalışmalara gölge düşürmeye ve kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışmaktadır. Bu nedenle; Organize suç örgütlerinin çökertilmesine yönelik sergilenen bu kararlı duruş ile elde edilen başarılı sonuçlara rağmen, bu başarılı çalışmalardan ülkesi adına gurur duyup, Türk Polisinin başarısı olarak köşe yazısında yazmak veya söylemde bulunmak varken bu başarıları yazmaya ve söylemeye cesaret edemeyenler, "Türkiye, suç örgütlerinin gizlenme ve hesaplaşma ülkesi oldu" algısını oluşturmaya çalışarak başlık atmak suretiyle suç örgütlerini güçlü gösterme çabası içinde olanlar "Yüce milletimizin takdirine bırakıyoruz."