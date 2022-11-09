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Giriş Tarihi: 9.11.2022 18:08

AFAD 12 Kasım'a hazırlanıyor! Ülke genelinde uygulanacak

İHA
AFAD 12 Kasım’a hazırlanıyor! Ülke genelinde uygulanacak

12 Kasım'da gerçekleştirilecek ülke genelindeki deprem tatbikatına hazırlanan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çök-Kapan-Tutun’ tatbikatı esnasında TV ve radyolardan yayımlanacak uyarıyı paylaştı.

AFAD, Düzce depreminin yıldönümü olan 12 Kasım'da ülke genelinde büyük bir tatbikata hazırlanıyor. Bu tatbikat çerçevesinde televizyon ve radyolarda da tatbikat yapıldığına dair bilgilendirmelerde bulunulacak.

"DEPREM ANI ÜLKE TATBİKATI ÇÖK-KAPAN-TUTUN"

AFAD yayımlanacak uyarıları paylaştı. AFAD tarafından yayımlanan görsel uyarıda 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı Çök-Kapan-Tutun' ifadeleri yer alırken, sesli uyarı olarak "AFAD tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede 'Deprem anı, Çök-Kapan-Tutun tatbikatı yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

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AFAD 12 Kasım'a hazırlanıyor! Ülke genelinde uygulanacak
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