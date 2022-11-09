AFAD 12 Kasım’a hazırlanıyor! Ülke genelinde uygulanacak

AFAD, Düzce depreminin yıldönümü olan 12 Kasım'da ülke genelinde büyük bir tatbikata hazırlanıyor. Bu tatbikat çerçevesinde televizyon ve radyolarda da tatbikat yapıldığına dair bilgilendirmelerde bulunulacak.

"DEPREM ANI ÜLKE TATBİKATI ÇÖK-KAPAN-TUTUN"

AFAD yayımlanacak uyarıları paylaştı. AFAD tarafından yayımlanan görsel uyarıda 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı Çök-Kapan-Tutun' ifadeleri yer alırken, sesli uyarı olarak "AFAD tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede 'Deprem anı, Çök-Kapan-Tutun tatbikatı yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.