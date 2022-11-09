AK Parti’nin siyasi partileri ziyaret etmesi doğru

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu:AK Parti heyetinin Anayasa değişikliğini görüşmek amacıyla Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi son derece doğal ve doğru bir adımdır. HDP'yle niye görüşülmüş? Biz buna ne diyecek, nasıl bir tepki gösterecekmişiz? Günlerdir cevabı aranan marazi sorular bunlardır. HDP'ye nasıl baktığımızı tekrar etmeye lüzum bile duymuyorum. AK Parti heyetinin CHP'yle kurduğu temasa ses çıkarmayanların bizim sırtımızdan HDP'yi dillerine dolamaları müflis ve müfsit bir tavırdır. Zira bizim gözümüzde HDP neyse, CHP'de odur ve aynısıdır. Biz kiminle görüşüldüğüne değil, makul ve demokratik çözümün nasıl olacağına bakıyoruz. Zarfla değil mazrufla ilgileniyoruz. Kabuğa değil öze odaklanıyoruz.Kılıçdaroğlu CHP'nin başına paraşütle indirilmiş ve özel görevle yetkilendirilmiş taşeron bir siyasetçidir. Bu görev Atatürk'ü itibarsızlaştırma ve CHP'yi silme görevidir. Kılıçdaroğlu zihnen tutsak, siyaseten de zincirlidir. ABD'den sonra Birleşik Krallık'ta soluğu alan Kılıçdaroğlu eşik bekleyip ışık bulacağını sanacak kadar hezeyan nöbetine girmiştir. Türkiye'yi sağda solda, ülke içinde ülke dışında, parti odalarında veya grup kürsülerinde kara parayla itham edenler, Türk askerine, Türk polisine uyuşturucu ticaretiyle ilgili çamur atan kim olursa olsun, bizim gözümüzde tescilli vatan hainidir. Kaldı ki doğru değildir, meşru değildir, adil değildir, haklı değildir.Türk siyasetindeki muhalefet anlayışı, başkalarının ruhuyla var olma arzusundadır. Adına zillet dediğimiz muhalefet partileri buhrandan buhrana sürüklendikçe, geçim kapısı görecek kadar aşağılık bir seviyeye kapılanmaktadır. Sayıları 6 mı, 7 mi, 8 mi olduğu muamma haline gelen zillet ittifakı, dedikodunun anaforuna düşmüştür. Türkiye'nin an itibarıyla en ciddi sorunu muhalefetin gayrimeşru bir şekilde sabitlenmiş olmasıdır.Kapanan tahıl koridoru Cumhurbaşkanımızın ve Putin'in diyaloğuyla tekrar açılmıştır. Hatta tahılın Afrika ülkelerine ücretsiz ulaşımı kararlaştırılmıştır. Türkiye bütün insanlara insanlık dersi vermekte, çare ve umut kalesi gibi yükselmektedir.Cumhurıyetin yeni yüzyılının Türk ve Türkiye Yüzyılı olacağına candan inanıyoruz. Geride kalan yüzyılın karanlık ve kalpazan yüzlerine yeni yüzyılın bakir ve tertemiz sayfalarında dipnot olarak bile yer bulunmayacağına yürekten kaniyiz ve kuşkusuz bu kanaatteyiz. Zaman, Türkiye zamanıdır. Zemin Türk vatanı, Türk-İslam coğrafyalarıdır. Zafer ise Türk milletinindir, cumhurun yıldızlaşan ve yıldırımlara taş çıkartan bıçkın mücadelesiyle bu zafer 2023 yılında lider ülke Türkiye idealiyle tezahür edecektir.