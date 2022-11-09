Haberler Gündem Haberleri Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz
Giriş Tarihi: 9.11.2022 19:43

Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz

Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz

Son dakika açıklamasında bulunan Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı operasyonu ile hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi.

Son dakika açıklamasında bulunan Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı operasyonu ile hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA