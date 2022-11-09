Son dakika açıklamasında bulunan Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı operasyonu ile hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi.
Son dakika açıklamasında bulunan Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı operasyonu ile hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi.
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Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz