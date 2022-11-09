CHP Sözcüsü A Haber Londra muhabirine “trol” demişti. Küresel Gazeteciler Konseyi kınadı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere'den Türkiye'ye dönmeden önce basın toplantısı düzenlemiş, A Haber Londra muhabiri Alpaslan Düven Kılıçdaroğlu'na özetle "İngiltere kara para aklama merkezi konumunda, bunu The Times da söylüyor, neler söylersiniz?" sorusunu yöneltmişti.

Kılıçdaroğlu bu soruya cevaben, "Ben olumsuz bir görüşme yapmadım. Bunları size kim söyledi bilmiyorum. Ben ayrıca İngiltere'nin gri listede olduğunu da bilmiyorum. Eğer Türkiye gibi gri listedeyse o zaman fonlar gelmez. Bizim amacımız Türkiye'yi bu listeden çıkarmak. Alnı ak ve geleceğe güvenle bakan bir Türkiye istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

ÖZTRAK "TROL" DEMİŞTİ

CHP'nin MYK toplantısı sonrası geçtiğimiz gün CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a Alpaslan Düven'in sorduğu soru sorulmuş, Öztrak ise "Bu soruyu soran basın mensubu değil olsa olsa trol olur" ifadelerini kullanmıştı. Öztrak, sorulan sorunun korsan bildiri olduğunu ifade ederek Kılıçdaroğlu'nun "Bilmiyorum" demesinin aslında muhabirle dalga geçmesinden kaynaklı olduğunu iddia etmişti.

"KINIYORUZ"

Küresel Gazeteciler Konseyi ise Öztrak'ın açıklaması sonrasında sosyal medyadan bir açıklama yaparak kınama mesajı yayınladı. Konseyin sosyal medya hesabından, "CHP'li bir yetkilinin konseyimizin İngiltere temsilcisi Alpaslan Düven'i Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sorduğu soru nedeniyle trol ilan etmesini talihsiz bir açıklama olarak niteliyor ve kınıyoruz. @DuvenAlpaslan" denildi.

"İSTİFA EDİNİZ!"

Ayrıca A Haber Londra muhabiri Alpaslan Düven sosyal medya hesabından CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'na soru sorduğu için "trol" demesine tepki gösteren Düven resmi Twitter hesabından, "Sayın Faik Öztrak, sadece soru soran bir gazeteciye "troll", "tetikçi" dediniz, istifa ediniz" ifadelerini kullandı.