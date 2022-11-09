CHP’li belediyede rüşvet skandalı! Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön rüşvet alırken görüntülendi

Ataşehir Belediyesi'nde bir rüşvet skandalı daha ortaya çıktı! Daha önce 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'resmi belgede sahtecilik' operasyonu düzenlenen Ataşehir Belediyesi'nde bu kez Ruhsat ve Denetim Müdürü olduğu belirtilen Servet Ön'ün rüşvet aldığı anların yer aldığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.