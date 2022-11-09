CHP’nin ortakları birbirine girdi! HDP’den İYİ Parti’ye: Haddini bil Akşener

"BİZ 3'ÜNCÜ SİZ 5'İNCİ PARTİSİNİZ"

Günay, konuya ilişkin açıklamasının devamında ise şunları söyledi: Akşener'e buradan soruyoruz; Türkiye'nin 3'üncü büyük partisi olarak bizi ziyarete gelen AK Parti heyeti, Meclis'in 5'inci partisini yani sizi ziyaret etti. HDP'ye dil uzatacağına siz ne konuştunuz onu söyleyin. Sen HDP'yi bırak Sedat Bucak ile ne konuştun onu açıkla. 17 bin faili meçhul cinayetin hesabını ver ve haddini bil. Karanlıkla büyüyen, karanlıktan beslenen ülkeye karanlıktan başka bir şey vadetmeyeceklerini çok iyi biliyoruz.