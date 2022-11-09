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Giriş Tarihi: 9.11.2022

Çirkin hakarete gözaltı kararı

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Çirkin hakarete gözaltı kararı

Ekmek üzerinden Türk milletine alenen hakaret eden sendika başkanı Cihan Kolivar’a tepki çığ gibi büyürken Kolivar, dün İstanbul’da gözaltına alındı

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar'ın, katıldığı canlı yayında ekmek üzerinden toplumu aşağılamasına tepki yağdı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kolivar'ın skandal açıklamasına tepki göstererek, "Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın sözleri nefret söylemidir. Milletimizi ve ekmeği aşağılayan açıklamaları hadsizliktir. Bu şahsın milletimizi ve ekmeği aşağılamanın yanı sıra husumet siyasetinin elemanı olduğunu belli eden açıklamaları ise başlıbaşına nefret siyasetidir" dedi.



Kolivar, katıldığı bir canlı yayında bilimsel olduğunu iddia ederek akla ziyan açıklamalarda bulunmuş, "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir", "Bizim toplum ekmekle doyduğu için 20 sene başında yöneticiler duruyor" demişti.
Diğer taraftan, Kolivar'ın benzer nefret söylemini sosyal medya üzerinden de yaptığı dikkat çekti. Kendi sosyal medya hesabından "Biz de ekmeği 7.5 TL yapalım daha çok alırlar bunlar. AKP'li hırsızlardan bahsediyor, 'doğru' diyor, onlar alıyorlar. Onlar 5 TL'lik değil, 30/40 TL olan ekmekten alıyorlar. Vatandaş halk ekmek kuyruğunda bizim satışlarımız düştü, zam geldikçe bizim müşterimiz azalıyor" ifadelerini kullandığı sosyal medya paylaşımında görülüyor.

GÖZALTINA ALINDI
Kolivar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alındı. Kolivar'ın, "Türk milletini alenen aşağılama" suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

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Çirkin hakarete gözaltı kararı
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