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Giriş Tarihi: 9.11.2022 23:36

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

KKTC'deki temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktayi KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı'ndaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

GÖRÜŞMEDE HAZIR BULUNDULAR

Görüşmede KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, KKTC Cumhurbaşkanı Müsteşarı Okan Donangil de hazır bulundu.

Öte yandan Tatar, görüşmenin ardından Oktay'ın onuruna akşam yemeği verdi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
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