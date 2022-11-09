Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

GÖRÜŞMEDE HAZIR BULUNDULAR

Görüşmede KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, KKTC Cumhurbaşkanı Müsteşarı Okan Donangil de hazır bulundu.

Öte yandan Tatar, görüşmenin ardından Oktay'ın onuruna akşam yemeği verdi.