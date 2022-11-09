Cumhuriyet gazetesine kendi kaynağından yalanlama! O habere erişim engeli

O HABERLERE ERİŞİM ENGELİ KARARI



Zengin'in avukatı Oğuzhan Taşdemir, İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne içeriklerin yayından kaldırılması ve erişim engeli kararı verilmesi yönünde talepte bulundu. Talebinde, "Müvekkilim de halihazırda hakimlik mesleğini gereklerine uygun şekilde her türlü siyasi görüşten ari olarak tarafsız ve bağımsız olarak ifa etmekte olup hiçbir siyasi düşüncenin tarafı olmamıştır. Gördüğü veya görülmekte olan hiçbir dava hakkında da yakınları veya 3.kişilere bir beyanatta bulunması söz konusu değildir. Müvekkilin ismi ve aile bilgileri kullanılarak birtakım söylemlerde bulunduğu iddiasıyla gerçek dışı ve isnat edici şekilde doğrudan şahsı ve ailesi hedef gösterilerek basına sunulan haber materyal veya metinlerin hiçbirisinin müvekkilin şahsıyla ilgisi bulunmamaktadır" ifadelerine yer veren Taşdemir'in bu talebi kabul edildi ve söz konusu haberlere erişim engeli kararı verildi.

FETÖ EVLERİNDE KALMIŞ



FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün avukat yapılanması ve hakimlik sınavı çalışma evleri ile ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmalar kapsamında örgüt içinde görev alan isimlerin ifadelerinde Hüseyin Zengin'in FETÖ evinde kaldığı, 17-25 Aralık sonrası ise ayrıldığı yer alırken SABAH yeni bilgilere ulaştı.

MAHREM YAPILANMA İÇİNDE YER ALMIŞ



Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün KPSS çalışma evleri ve kamu kurumları yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt içinde görev alan isimlerin ifadesinde mahrem yapılanma içinde yer aldığı belirlendi. Bu kapsamda, üniversite de ev abiliği yaptığı tespit edilen ve mezun olduktan sonra da KPSS çalışma evlerinde kaldığı belirlenen Hazine ve Maliye Bakanlığında kamu görevlisi iken ihraç edilen Bilal K.'nın alınan ifadesinde örgütün kamu yapılanmasında mahrem görevde olan Hüseyin Zengin ve Mehmet Sait F. ile yurt dışı giriş çıkış kayıtları belirlendi.