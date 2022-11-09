İhraç Tuğgeneral gaybubet evinde yakalandı

Ankara'datespit edilen FETÖ'nün gaybubet evlerine düzenlenen eşzamanlı operasyonda aralarında dönemin 2. Ordu Komutanlığı Harekât Kurmay Başkanı ihraç Tuğgeneral Ersin Yıldırım ve 5 örgüt mensubu ihraç subay-astsubayın da bulunduğu 14 şüpheli gözaltına aldı. Yıldırım'ın Malatya Ağır Ceza Mahkemesi'nce arandığı öğrenildi. Yakalanan şüphelilerden Ü.K'nin Nevşehir, Z.B'nin ise Sivas'ta kadın alanı sorumluları, 3'ünün askeri mahrem yapılanmasında yönetici, M.O.'nun adliye mahrem yapılanmasında yönetici olduğu belirlendi.