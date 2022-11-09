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Giriş Tarihi: 9.11.2022

İhraç Tuğgeneral gaybubet evinde yakalandı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
İhraç Tuğgeneral gaybubet evinde yakalandı
Ankara'da tespit edilen FETÖ'nün gaybubet evlerine düzenlenen eşzamanlı operasyonda aralarında dönemin 2. Ordu Komutanlığı Harekât Kurmay Başkanı ihraç Tuğgeneral Ersin Yıldırım ve 5 örgüt mensubu ihraç subay-astsubayın da bulunduğu 14 şüpheli gözaltına aldı. Yıldırım'ın Malatya Ağır Ceza Mahkemesi'nce arandığı öğrenildi. Yakalanan şüphelilerden Ü.K'nin Nevşehir, Z.B'nin ise Sivas'ta kadın alanı sorumluları, 3'ünün askeri mahrem yapılanmasında yönetici, M.O.'nun adliye mahrem yapılanmasında yönetici olduğu belirlendi.
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İhraç Tuğgeneral gaybubet evinde yakalandı
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