İttifakta kafalar hayli karışık

Piyanist Fazıl Say'ın, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olarak önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu daha sonra da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismini belirtmesi kafaları karıştırdı.

ÖNCE İMAMOĞLU

Daha önce, "Kılıçdaroğlu ve tüm CHP'lilerin çok iyi anlaması gereken bir şey var. Bu toplum umutlarla ayakta kalabildi. Umutlar tükenirse bu iş bitecek. Ve o umutlar bir tek anketlere de topluma da yansıyan rakamlardadır. Açık ve net aday Ekrem İmamoğlu olmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

SONRA YAVAŞ

Aynı Say, 9 Kasım tarihinde twitter hesabından ise şu ifadeleri paylaştı: "Mansur Yavaş işini çok iyi yapan biridir. İşini iyi yapan bir siyasetçi Türkiye için de iyidir. Doğru aday olur. Sonuçta değişim şart. Bu yeni nesil içinde. Bu halk için. Türkiye'den dünyaya, dünyadan Türkiye'ye. Emeğe değer veren biri geleceğe de umutla bakar. Umut…"