Kaygılarımızı gideren bir İsveç görmek istiyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u Külliye'ye gelişinde resmi törenle karşıladı. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:İsveç'in NATO üyeliği başvurusu görüşmelerimizde önemli yer tuttu. Türkiye, NATO'nun açık kapı politikasının her daim güçlü destekçisi olmuştur. İsveç ve Finlandiya'nın katılım müzakerelerinin başlatılmasına da esasen bu yaklaşımımız doğrultusunda Madrid'de onay verdik.İsveç kendi güvenliği için NATO üyeliğini istiyor, biz de kendi güvenlik kaygılarımızın giderilmesine destek olan bir İsveç görmek istiyoruz. Madrid'de imzalanan üçlü muhtırada da vurgulandığı üzere NATO'nun en temel unsurlarından biri terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede tam dayanışma ve işbirliğidir. Savunma sanayiinde ülkemize uygulanan kısıtlamaların kaldırılması ve ihracat izinlerinin verilmeye başlanması keza olumlu bir adım teşkil etti.Sayın Başbakan'la muhtırada kayıtlı hükümlerin somut adımlarla hayata geçirilmesine yönelik beklentilerimizi açık şekilde paylaştım. PKK/YPG/PYD/FETÖ ve DHKP-C terör örgütlerinin İsveç'in demokratik ortamını istismar etmesi muhakkak engellenmelidir. Üçlü muhtıranın eksiksiz uygulanmasının akabinde İsveç'in NATO üyeliğinin gerçekleşmesi ve ilişkilerimize müttefiklik boyutunun eklenmesi samimi temennimizdir. Üçlü muhtırada kayıtlı hususların izlenmesi için kurulan ortak mekanizma toplantısı ay sonuna doğru Stockholm'de düzenlendiğinde daha olumlu tablo ile karşılaşmayı ümit ediyorum.Ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene 3.7 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı. Sahip olduğumuz potansiyel temelinde bu rakamı ilk planda 5 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz.Görüşmedeki hedef, terörle mücadelede İsveç'in bu noktadaki tutumu ve bu rakamların (iade edilecek terörist) 30 olması 70 olması 100 küsur olması ayrı ayrı tartışılabilir. Hatta 4 tanesi deport edildi. Şu anda FETÖ terör örgütünden İsveç'te olan bir tanesi var ki Bülent Keneş, bu teröristin Türkiye'ye deport edilmesi bizler için büyük önem arz ediyor. Bununla alakalı İsveç'in daha hassas davranmasını istiyoruz.İsveç Başbakanı Kristersson, İsveç'in Türkiye'nin PKK terör örgütüne karşı verdiği savaşı anladığını belirterek, "İsveç, Türkiye'ye (terörle mücadelede) vermiş olduğu tüm taahhütlere riayet edecektir" dedi. Kristersson, Erdoğan'la görüşmesinde üçlü muhtıradaki her şeyi konuştuklarını belirterek, "Biz bunu çok ciddiye alıyoruz, bunu söyleyebilirim" diye konuştu. Bu arada Başkan Erdoğan, Kristersson'a, Osmanlı Devleti'nin İsveç'e yaptığı maddi yardımdan ve Rusya ile aralarındaki mevcut sorunların ortadan kaldırılmasındaki arabuluculuktan dolayı İsveç Kralı'nın memnun olduğunu bildiren İsveç elçisinin yazısını hediye etti. Kristersson ise Erdoğan'a iki ülke arasında 1739'da imzalanmış müttefiklik ahitnamesinin bire bir basımını hediye etti.