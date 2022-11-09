Kırmızı bültenle aranıyordu! Firari Salih Akkurt Türkiye’ye getirildi

Edinilen bilgiye göre, Interpol-Europol Daire Başkanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, firari olarak aranan Akkurt'un Makedonya veya Arnavutluk'ta olabileceği yönünde bilgiler alındı. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı ile irtibata geçilerek, Akkurt hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda Akkurt'un Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten Arnavutluk'a geçerek Pogradec şehrindeki bir otele yerleştiği belirlendi.

Elde edilen bilgiler 17 Haziran 2022'de Arnavutluk İnterpol Birimi, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği, İçişleri Bakanlığı Müşavirliği ve Emniyet Genel Müdürlüğü Tiran Polis İrtibat Ofisi'ne iletilerek, Akkurt'un Türkiye'ye iadesi amacıyla yakalanması istendi.