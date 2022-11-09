Sağlık çalışanlarına teşvik müjdesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.Kovid-19 vakalarında 2 bine gerileyen sayıların son 4 gündür kısmen arttığını söyleyen Koca, "Şu anda 2 bin 700'ler, 2 bin 800'ler civarında. Aralık ayı için bir miktar yükseliş olabilir. Risk grubundaki vatandaşlarımızın aralık ve ocak aylarına mutlaka hatırlatma dozunu yaptırarak girmelerini öneriyoruz" ifadesini kullandı.Bakan Koca, Kovid-19 aşılarının kalp ile ilgili problemlerin yaşanmasına sebep olduğuna ilişkin iddialar için de "Elimizde bu anlamda bir veri yok. Tedirginlik oluşturmayalım" dedi.Bakan Koca, sağlık çalışanlarına ek ödemelerle ilgili ise şu müjdeyi verdi: "1'inci basamakla ilgili teşvik verilmesi doğrultusunda çalışmamız maliye ve bütçe stratejiden geçti. Sayıştay'dan da dün (önceki gün) geçti. Hem 1'inci basamak hem de eczacı arkadaşlarımızla ilgili, hem tabanın hem teşvik oranlarının değiştiği bir yönetmelik 1-2 gün içinde yayımlanır. Dolayısıyla bu çerçevede herkes teşvik almış olacak."