SON DAKİKA | Bakanlıktan o iddialara yalanlama

Bakanlıktan konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Giyim yardımıyla ilgili yalan habere "belge" diye gösterilen kağıtla devam ederek algı yaratmak isteyenlere cevabımızdır.

Giyim yardımı ALABİLECEK personel listesi usûl ve esaslara göre tüm bakanlık personelindeki ûnvanları kapsamaktadır. Ama giyim yardımı ALANLAR listesinde kimlerin giyim yardımı aldığı açıklıkla görülmektedir. Kendilerine tavsiyemiz kaynaklarından o listeyi temin etmeleridir. Zira bakan, bakan yardımcıları TEK BİR KURUŞ GİYİM YARDIMI ALMAMIŞTIR.

Konuyla ilgili hukuki süreç devam etmekte olup, tüm bilgi belgeler yüce Türk yargısıyla paylaşılacaktır.