‘Temizlik, akademik başarıyı etkiler’

Milli Eğitim Bakanlığı ile OPET Petrolcülük AŞ arasında imzalanan protokol ile 'Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar' kampanyası hayata geçirildi. Kampanyanın tanıtım töreninde konuşan Emine Erdoğan, "Temel sağlık davranışlarını kazanmada da okulun çok önemli rolü var. Kişisel temizliğe ek olarak, gıda, ev, çevre ve genel temizlik davranışları da yine okullarda aşılanıyor. Bu anlamda okullar, çağdaş sağlık anlayışının önemli bir paydaşıdır" ifadesini kullandı. Erdoğan, "Bir araştırmaya göre, bulaşıcı hastalıklar her yıl, tüm dünyada öğrencilerin önemli sayıda gün okula devamsızlık yapmasına neden oluyor. Oysa çok basit gibi görünen el yıkama alışkanlığı bile, okula devamsızlığı yüzde 54 oranında azaltıyor. Dolayısıyla temizlik bilincinin, çocuklarımızın akademik başarısında doğrudan etkisi olduğu bir gerçek" diye konuştu.