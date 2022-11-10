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Giriş Tarihi: 10.11.2022

5 PKK/YPG’li hain etkisiz hale getirildi

5 PKK/YPG’li hain etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini, 2 teröristin de teslim olduğunu duyurdu. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Saldırı girişiminde bulundular., kahraman komandolarımız da gerekeni yaptı. Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 5 PKK/YPG'li terörist, hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi" denildi.

2 PKK'Lİ TERÖRİST TESLİM OLDU
Bakanlıktan yapılan diğer açıklamada da şu ifadeler yer aldı: "Zap teröristler için çıkmaz sokaktır. Pençe Kilit Operasyonu ile köşeye sıkışan teröristler teslim olmaya başladı. 2 PKK'lı terörist Mehmetçiklerimize teslim oldu."
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5 PKK/YPG’li hain etkisiz hale getirildi
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