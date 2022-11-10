5 PKK/YPG’li hain etkisiz hale getirildi

MilliSavunma Bakanlığı (MSB), 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini, 2 teröristin de teslim olduğunu duyurdu. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Saldırı girişiminde bulundular., kahraman komandolarımız da gerekeni yaptı. Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 5 PKK/YPG'li terörist, hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi" denildi.Bakanlıktan yapılan diğer açıklamada da şu ifadeler yer aldı: "Zap teröristler için çıkmaz sokaktır. Pençe Kilit Operasyonu ile köşeye sıkışan teröristler teslim olmaya başladı. 2 PKK'lı terörist Mehmetçiklerimize teslim oldu."