Ankara’da metro hattında arıza nedeniyle seferler durdu

Yenimahalle-Atatürk Kültür Merkezi (AKM) istikametindeki metro hattında sabah meydana gelen arıza nedeniyle seferler durdu. Trenden inen yolcuların mağduriyet yaşamaması için güzergah üzerinde EGO otobüs seferleri başlatıldı, yolcular otobüslere yönlendirildi.
Vatandaşlar, okul ve işyerlerine gitmekte zorlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yeterli sayıda otobüs tahsis etmemesi yolcular tarafından tepkiyle karşılandı.
ÜNAL: "METRO ARIZASI NEDENİYLE BUGÜN ANKARALILAR YOLLARDA KALDI"
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal: "Metro arızası nedeniyle bugün Ankaralılar yollarda kaldı... Sayın Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara'da, ulaşım problemi büyüyerek devam ediyor. Bu konuda ciddi bir master planına ihtiyaç var ama maalesef CHP idaresindeki ABB'de ne öyle bir niyet var, ne de öyle bir vizyon sözkonusu."
"METRO SEFERLERİ OLMADIĞI İÇİN OTOBÜSLE BATIKENT'E AKTARMA YAPACAĞIM"
İlker Erdoğmuş, Keçiören metrosundaki yolculuğu sırasında Yenimahalle metrosunda arıza olduğuna dair anons yapıldığını ve AKM'de inmek zorunda kaldığını belirterek, "Metro seferleri olmadığı için otobüsle Batıkent'e aktarma yapacağım" dedi.
Muhammed Sedat Köken: "Lafla olmuyor, Algıyla yürümüyor"
Emrah Aypek: "Ankara Ankara olalı böyle beceriksizlik görmedi!"
Zeycan Maden: "Ankaralılar bugün de işine, okuluna geç kaldı. Verilen sözler yerine getirilmedi"
Medine Köksal: "Yıllardır arıza yapmayan metrolar 4 yıldır dökülüyor ama sorsan Mansur başkan çalışıyor"
Orhan Köse: "Bugün otobüslerde çok çile çektik. Millet duraklarda kaldı ve otobüsler anne baba gönüydü"
Vedat Baydilli: "İşe gitmek için metroya bindim. Arıza varmış. Buradan tekrar servise binip iş yerine gideceğim"
YAVAŞ; 3 SENE 7 AY GEÇMESİNE RAĞMEN BİR METRE METRO HATTI YAPMADI
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçimden önce "58 kilometre metroyu planlıyoruz" iddiasında bulundu. Aradan 43 ay geçmesine rağmen 1 metre dahi metro hattı yapmadı.
9 Ocak 2019'da Mansur Yavaş, "5 yıl içerisinde 58 kilometre metroyu planlıyoruz. Zaten Atapark projesi çok çabuk yapılabilecek proje. Her tarafta ağaçlandırmaya uygun yollar var. İnşallah en kısa zamanda başlayacağız" iddiasında bulundu.
Mansur Yavaş, seçimden önce "58 kilometre metroyu planlıyoruz" şeklindeki açıklamasına rağmen ancak 7.4 kilometrelik hattın proje ihalesini 2021 yılının başında gerçekleştirdi. Yavaş, aradan 3 sene 7 ay geçmesine rağmen bir metre metro hattı yapmaması dikkat çekiyor.