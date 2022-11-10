Bakan Bozdağ’dan Kılıçdaroğlu’nun uyuşturucu iftirasına tepki: Bir ana muhalefet lideri bunu diyebilir mi?





"BÜYÜK BİR İFTİRADIR, ÇOK BÜYÜK BİR SUÇLAMADIR"



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının Türkiye'ye zarar verdiğini vurgulayan Bozdağ, şöyle konuştu:



"Koskoca bir ana muhalefetin lideri şunu der mi? 'Türkiye cari açığını uyuşturucudan elde ettiği parayla kapatıyor' diyebilir mi? Bu ne demek? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni uyuşturucu ticareti yapmakla ve uyuşturucu baronu olmakla suçlamaktır ki bu büyük bir iftiradır, çok büyük bir suçlamadır. Buna kimsenin hakkı yoktur. Hiç kimse böyle bir iftirayı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne de hükümetine de güvenlik güçlerine de yöneltemez. Türkiye'de terörle etkin bir mücadele verildiği gibi uyuşturucu ile de etkin bir mücadele veriliyor. Bugün cezaevlerinde yaklaşık 330 bin tutuklu ve hükümlü var. Bunun 3'te 1'i uyuşturucuyla ilgili suçlardan tutuklu veya hükümlü olanlardan oluşuyor. Bu, hükümetin bu konuda etkin ve kararlı mücadelesinin somut bir göstergesidir. Türkiye'nin her bir yerinde buna dair etkin ve kararlı mücadele sürdürülüyor."



"MAHKEME HEYETİNE EL KOL SALLAYARAK SALDIRIYORLAR, BASKI KURUYORLAR"



Bakan Bozdağ, CHP'li milletvekillerinin Yalova'da mahkeme heyetine tepki göstermelerini de değerlendirerek, "Bu tepkiden öte bir şey. Mahkeme heyetine el kol sallayarak saldırıyorlar, baskı kuruyorlar. Yargı görevini yapanları etkilemeye çalıştıkları gibi adil yargılamayı da etkilemeye teşebbüs ediyorlar. Hakaret ediyorlar. Böyle bir rezaleti Türkiye yaşamadı. Kimse Türk yargısına emir ve talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz, baskı ve tehdit yargıya yöneltemez, yargıya el kol sallayamaz, kürsüde yargılama yapan heyete yürüyemez. Buna hakkı da yoktur, haddi de yoktur. Bu, CHP zihniyetinin hukuk devleti anlayışının ilkelliğini gösterir. Bu vekiller kendini de haddini de bilmeyen, hukuk da tanımayan yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını da esasında tanımadıklarını ifade eden ilkel bir anlayışı o gün o salonda ortaya koydular. Şiddetle kınıyorum. Sadece kınamakla da kalmıyorum. CHP'nin yetkili organlarını bu yargıya karşı hukuk devletine karşı yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığına karşı yapılan saldırılar karşısında, bu saldırıları yapanlar hakkında disiplin işlemleri işletmeye davet ediyorum. Hukukunun hükümlerini işletmesi lazım" dedi.