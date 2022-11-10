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Giriş Tarihi: 10.11.2022 13:18 Son Güncelleme: 10.11.2022 13:52

Erbakan hocanın yol arkadaşından TV5'e zehir zemberek sözler: CHP ile Saadet ortaklığı bu noktaya getirdi

ONUR ŞAHANOĞLU ONUR ŞAHANOĞLU
Erbakan hocanın yol arkadaşından TV5’e zehir zemberek sözler: CHP ile Saadet ortaklığı bu noktaya getirdi

Saadet Partisi destekli TV5 kanalında FETÖ firarisi Hakan Şükür canlı yayına çıkarıldı. Necmettin Erbakan'ın kurduğu kanalda FETÖ'cü Hakan Şükür'e propaganda yaptırılmasına tepkiler çığ gibi büyüdü. Erbakan'ın dava arkadaşlarından olan eski Bakan Ahmet Demircan sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada kanal yönetimine tepki gösterdi. Demircan, "TV5 demek ki el değiştirmiş, zihniyet değiştirmiş. Bu Erbakan hocanın kurduğu televizyon olamaz. Bu değişimde Saadet Partisi'nin CHP ile ortaklık yapmasının etkisi de var." dedi.

Saadet Partisi'nin kanalı olarak bilinen TV5, FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayına çıkardı. Necmettin Erbakan'ın emekleri ile kurulan kanalda terör propagandası yapılması büyük tepki çekti. Erbakan'ın yol arkadaşı ve o dönemde bakanlık yapan Ahmet Demircan sabah.com.tr'ye konuştu. Demircan, kanalın zihin değiştirdiğini söyledi, CHP-Saadet işbirliğinin etkisine dikkat çekti.

"TV5 EL DEĞİŞTİRMİŞ, ZİHİN DEĞİŞTİRMİŞ"

Erbakan'ın yol arkadaşı Ahmet Demircan, TV5'in FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayına almasına sert çıktı. Demircan, "TV5 demek ki el değiştirmiş, zihniyet değiştirmiş. Bu Erbakan hocanın kurduğu televizyon olamaz. Bu yaptıklarına ne denir? Yaptıkları çok açık ortada." dedi.

"ERBAKAN HOCAYA GÖNÜL VERMİŞ İNSANLARIN BU KANALI ARTIK İZLEYEMEYECEKLERİ ORTADA"

Demircan, tepkisini şöyle sürdürdü:

Terör örgütü mensuplarını orada konuşturup propagandalarını yapmaları yön değiştirdiklerini gösteriyor. Erbakan hocaya gönül vermiş insanların bu kanalı artık izleyemeyecekleri açık ve ortada.

"CHP İLE SAADET'İN ORTAKLIĞI BU ZİHNİYET DEĞİŞİMİNDE ETKİLİ"

Demircan, 6'lı masada CHP ile ittifak yapan Saadet Partisi'nin TV5'teki zihniyet değişiminde etkili olduğunu belirtti.

Demircan, "CHP ile Saadet Partisi ortaklığı da bu zihniyet değişiminde etkisi var. Erbakan ile yol yürümüş bir insan olarak bu durumdan derin üzüntü duyuyorum ve çok rahatsızım." şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

TV5 canlı yayınında Mehmet Ali Kayacı'nın sunduğu programa FETÖ firarisi Hakan Şükür canlı bağlantıyla katıldı.

3 ayrı suçtan tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan Şükür'ün televizyona bağlanması sosyal medyada da tepkilere yol açtı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin programla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahin şu ifadelere yer verdi;

"Ülkemizin bekasını hedef almış, sinsi bir terör örgütünün alenen destekçisi olan şahsın yayına çıkarılmasına, mensubu olduğu terör örgütünün propagandasını yapmasına müsaade etmeyiz. TV 5 hakkında Üst Kurulumuz gerekli incelemeyi başlatmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Erbakan hocanın yol arkadaşından TV5'e zehir zemberek sözler: CHP ile Saadet ortaklığı bu noktaya getirdi
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