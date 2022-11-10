Erbakan hocanın yol arkadaşından TV5’e zehir zemberek sözler: CHP ile Saadet ortaklığı bu noktaya getirdi

"CHP İLE SAADET'İN ORTAKLIĞI BU ZİHNİYET DEĞİŞİMİNDE ETKİLİ"

Demircan, 6'lı masada CHP ile ittifak yapan Saadet Partisi'nin TV5'teki zihniyet değişiminde etkili olduğunu belirtti.

Demircan, "CHP ile Saadet Partisi ortaklığı da bu zihniyet değişiminde etkisi var. Erbakan ile yol yürümüş bir insan olarak bu durumdan derin üzüntü duyuyorum ve çok rahatsızım." şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

TV5 canlı yayınında Mehmet Ali Kayacı'nın sunduğu programa FETÖ firarisi Hakan Şükür canlı bağlantıyla katıldı.

3 ayrı suçtan tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan Şükür'ün televizyona bağlanması sosyal medyada da tepkilere yol açtı.