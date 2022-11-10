Erdoğan: Türkiye Yüzyılı’nın önemli yapı taşlarından biri olacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), kuruluşunun 37. yıldönümünü çalışanlarının ve paydaşlarının katılımıyla düzenlenen etkinlikte kutladı. SSB'den yapılan açıklamaya göre, kuruluş yıldönümü programı kapsamında, 37. Yıl Anı Filmi Gösterimi, kurumda 30 hizmet yılını doldurmuş personele anı objesi takdimi ve 'Savunma Sanayii 360-Bütün Yönleriyle Türk Savunma Sanayii Tarihi Sergisi' açılışı gerçekleştirildi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve sahiplenmesiyle özellikle son 5-6 yıldır karar alma ve uygulamada daha hızlı ve daha güçlü yapılarıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Demir, "Ülkemiz savunma sanayii alanında pazar olmaktan çıkmış, aktör olma yolunda önemli bir aşama kaydetmiştir. Yerli ve milli imkânlarla ürettiğimiz platformlar dünyada adından sıkça söz ettirmeye başlamış, hatta bazıları oyun değiştirici olmuştur" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) kuruluşunun 37. yıldönümü programına bir kutlama mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, bugün son yıllarda gerçekleştirdiği savunma sanayii atılımı sayesinde bölgesinde oyun kuran güçlü bir ülke konumuna ulaştı. Devrim niteliğindeki adımlarımız tüm emniyet birimlerimizin sahadaki gücüne güç katarken, operasyonlardaki başarılarını daha da artırdı. Savunma sanayiinde yakaladığımız tarihi ivmeyi, hedeflerimize ulaşarak taçlandırmayı hedefliyoruz. Savunma sanayii sektörünün Türkiye Yüzyılı'nın önemli yapı taşlarından biri olacağına inanıyorum" dedi.