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Giriş Tarihi: 10.11.2022 09:49

İstanbul Adalet Sarayı’nda 10 Kasım Atatürk'ü Anma töreni

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
İstanbul Adalet Sarayı’nda 10 Kasım Atatürk’ü Anma töreni

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılı İstanbul Adalet Sarayı’nda düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84. yılında İstanbul Adalet Sarayı'nda düzenlenen törenle anıldı. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında İstanbul Adalet Sarayı'nın A kapısında gerçekleştirilen törene, Cumhuriyet başsavcı vekilleri, hakim ve savcılar ile adliye personeli katıldı.

ADLİYE SAYGI DURUŞUNDA

Güvenlik görevlileri ile polis memurlarının resmi kıyafetleriyle hazır bulunduğu törende siren sesiyle saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu. Bu esnada Türk bayrağı da yarıya indirildi. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

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İstanbul Adalet Sarayı’nda 10 Kasım Atatürk'ü Anma töreni
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