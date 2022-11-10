SABAH’a iftira attı, yargıdan tokadı yedi! Murat Ongun tazminat ödeyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, PKK/KCK dağ kadrosuna eleman temin eden Sevtap Ayman'ı işe almıştı. SABAH, İBB'ye PKK kadrosundan alınan yeni isimlere ulaşmış ve bu isimleri kamuoyuna, "İmamoğlu ve sözcüsüne bir tokat daha" başlıklı haberiyle duyurmuştu. SABAH, Ayman'ın kirli sicilini tek tek ortaya dökerken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, iddiaları reddetmiş, SABAH'ın haberinde Ayman hakkında "tutukluluk" ibaresi geçmemesine rağmen olayı manipüle ederek vatandaşları yanıltmaya çalışmıştı.