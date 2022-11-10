SABAH’a iftira attı, yargıdan tokadı yedi! Murat Ongun tazminat ödeyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, PKK/KCK dağ kadrosuna eleman temin eden Sevtap Ayman'ı işe almıştı. SABAH, İBB'ye PKK kadrosundan alınan yeni isimlere ulaşmış ve bu isimleri kamuoyuna, "İmamoğlu ve sözcüsüne bir tokat daha" başlıklı haberiyle duyurmuştu. SABAH, Ayman'ın kirli sicilini tek tek ortaya dökerken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, iddiaları reddetmiş, SABAH'ın haberinde Ayman hakkında "tutukluluk" ibaresi geçmemesine rağmen olayı manipüle ederek vatandaşları yanıltmaya çalışmıştı.
Ongun, SABAH'ın haberi üzerine attığı geçtiğimiz yıl attığı twitte "Sabah Gazetesi anca kendini tokatlar çünkü yalan merkezidir. Sevtap Ayman isimli çalışanımız tutuklu değil. Mesleğinin gereğini görevini yarın sabah yapmaya devam edecek. Meydan boş değil, yalana geçit yok çünkü İBB var…" paylaşımında bulundu.
7 BİN LİRA TAZMİNATA MAHKUM EDİLDİ
Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş. avukatları harekete geçerek Ongun hakkında manevi tazminat davası açtı. İstanbul 14 .Asliye Hukuk Mahkemesi'nce yapılan yargılama sonucunda Ongun'un 7 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. Kararda, bu miktarın Ongun'un paylaşım tarihi olan 12 Aralık 2021 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte Ongun'dan tahsil edilmesine karar verdi.
KANDİL'DE BULUNMUŞ
Ayman'ın 2011-2012 yıllarında terör örgütünün sözde üst düzey mensuplarından eylem talimatları almak maksadıyla Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve diğer terör örgütü kamplarına giderek örgüt mensuplarıyla yüz yüze görüşmelerde bulunduğu ortaya çıkmıştı. Ayman'ın örgütsel mahiyette talimatlar aldığı tespit edilirken, yurtdışı giriş-çıkış kayıtlarından da Irak'a yaptığı giriş çıkışlar teyit edilmişti. Tutuksuz yargılaması devam eden kadın örgüt üyesi hakkında adli kontrol şartı uygulanmıştı.
SOSYAL MEDYADAN ÖRGÜT PROPAGANDASI
Ayman'ın @eylemdas rumuzu ile kullandığı sosyal medya hesapları üzerinden de örgütsel propaganda içeren paylaşımlar yaptığının belirlendiği görüldü.