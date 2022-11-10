SON DAKİKA | Başkan Erdoğan: Asırlık hayallerini gerçekleştirmek için durmayacağız

Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Ebediyete irtihalinizin 84'üncü yıl dönümünde zatıalinizi kahraman silah arkadaşlarınızı ve canları pahasına istiklalimize sahip çıkan aziz şehitlirimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. En büyük eserim dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ni 85 milyon olarak Türkiye Yüzyılı vizyonu ile geleceğe daha güçlü daha müreffeh daha itibarlı bir şekilde hazırlıyoruz. Milletimizin asırlık hayallerini gerçeğe dönüştürene kadar durmayacak, saldırılar karşısında yılmayacak, mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz, ruhun şad olsun."

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ANMA MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü için bir anma mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı: İstiklâl mücadelemizin başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'i ebediyete irtihalinin 84. yılında saygı, rahmet ve minnetle yâd ediyorum.