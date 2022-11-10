SON DAKİKA: FETÖ itirafları hakkında garip karar! Hakim Hüseyin Zengin ile ilgili bu karar çok tartışılır...

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken 2020 yılında yakalanan bazı FETÖ militanları itirafçı oldu ve örgütün yargıdaki yapılanmasına ilişkin önemli itiraflarda bulundu. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı da bu itiraflar hakkında detaylı soruşturma yapıp teşhis işlemleri yaptı. Elde edilen deliller ile ilgili bir kısım şüpheli hakkında iddianameler düzenlenirken halen meslekte oldukları anlaşılan bazı hakim savcılar ile ilgili deliller de Hakimler Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği'ne gönderildi.
Edirne'de alınan ifadelerde ismi geçen isimlerden birisi de Hakim Hüseyin Zengin'di. İtirafçı ifadeleri ile Zengin'in örgüt bağlantıları deşifre oldu. İddialara göre Hüseyin Zengin İstanbul Hukuk Fakültesi'nde okuduğu dönemde örgütün Fatih'te bulunan evlerinde kalmıştı.
İTİRAFÇILAR NE DEDİ
Hakkındaki soruşturmada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan ve örgütte Bölge Talebe Mesulü olan Serkan Ö., Zengin'i teşhis etti. Serkan Ö. "BTM olduğum dönem bana bağlı evlerde kalan kişilerdendi. Normal cemaatti. İstanbul hukuk öğrencisiydi. 17/25 Aralık sürecinden sonra cemaat evlerinden ayrılmıştı" dedi.
Başka bir itirafçı olan ve örgüt içinde Bölge Üniversite Mesulü olarak görev alan Kenan K., "2012'de cemaat evlerinde kaldığım dönemde görürdüm. Hakkındaki bilgim bu kadardır. Görevi olup olmadığını bilmiyorum" şeklinde ifade verdi.
İtirafçı İbrahim Enes O. da Zengin'i teşhis ederek, "Fatih bölgesinde cemaat evinde kalıyordu. Görev alıp almadığını bilmiyorum. Sonra hâkim olduğunu öğrendim" şeklinde konuştu.
AYNI ADLİYEDE GÖREV YAPIYORLAR
İşte bu ifadeler Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği'ne ulaştırıldı. Hüseyin Zengin Cumhuriyet Gazetesi'ne haber konusu olunca hakkındaki bu ifadeler de deşifre oldu. SABAH, tamamen savcılık kayıtlarına geçen ve Hakimler Savcılar Kurulu kayıtlarında da bulunan bu ifadeleri yayınlayınca halen Samsun Adliyesi'nde Hakim olan Hüseyin Zengin aynı adliyede bulunan Samsun Sulh Ceza Hakimi arkadaşının kapısını çaldı ve erişim engeli istedi.
JET KARAR
Hakim Nagehan Kısacık Aydın iş yüküne rağmen hiçbir araştırma yapmadan aynı gün habere erişim engeli kararı verdi. Üstelik ilginç gerekçelerle… Hakim Nagehan Kısacık Aydın, Cumhuriyet Savcılarına verilen bu ifadelerin Zengin'in kişilik haklarını zedelediğini, mesleğine zarar verme kastı olduğunu iddia etti. Aynı hakim SABAH'ın Hüseyin Zengin'in Cumhuriyet Gazetesi'ni tekzip ettiğine ilişkin haberine de erişim engeli getirdi. Aynı gün Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne yazı da yazan hakim, kararın gereğinin yerine getirilip mahkemesine bilgi verilmesini talep etti.