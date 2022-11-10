TFF binasına saldırıya savcılıktan 'hedef' tespiti! "Bina hedef alındı, müştekilerin isabet alması kaçınılmaz"

ŞÜPHELİLER SUÇU KABUL ETMEDİ, SAVCILIK "BİNA HEDEF ALINDI" DEDİ

Şüpheli Cüneyd Uslu, alkolün etkisiyle rastgele havaya ateş ettiğini öne sürdü. Mermilerin federasyon binasına isabet ettiğini olaydan bir saat sonra öğrendiğini ve tabancaları saklaması için arkadaşına verdiğini dile getirdi. Uslu'nun arkadaşı şüpheli Oğuzhan Güneysu ise olayı görmediğini, kendisi ayrıldıktan sonra ateş edilmiş olabileceğini ileri sürerek suçsuz olduğunu belirtti. Şüpheliler suçlamayı kabul etmese de deliller aksini söyledi. Cüneyd Uslu'nun sağ el svap numunesinde atış artığı bulundu. Oğuzhan Güneysu'nun ise kıyafetlerinde atış artıkları tespit edildi. Savcılık, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde TFF binasını hedef aldığını kaydetti.