TFF binasına saldırıya savcılıktan 'hedef' tespiti! "Bina hedef alındı, müştekilerin isabet alması kaçınılmaz"

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'un da aralarında bulunduğu 21 müşteki TFF yönetim binasında toplantı halindeyken 150 metre mesafe uzaklıktaki Riva deresinde bulunan ahşap kulübeden ateş açıldı. Mermilerden biri müştekilerin bulunduğu salonunun çift camını deldi.
Diğeri de üst katta bulunan başkanlık makam odasının camını delerek içeriye girip duvara, bir diğer mermi ise toplantı salonunun üstünde bulunan alüminyum saca isabet etti. Olay yerinde 12 boş kovan ele geçirildi.
"KULAĞIMIN DİBİNDE MERMİ SESİNİ DUYDUM"
İfadesi alınan müştekiler, yönetim kurulu olarak toplantı halindeyken birkaç el silah sesi duyduklarını, mermilerden birinin Hamit Altıntop'un arkasındaki pencereden içeri girip, Altıntop'u yaraladığını sandıklarını söyledi. Altıntop ise ifadesinde, "Koltuğumun hemen arkasında bulunan camdan mermi girdi. Kulağımın hemen dibinde sesini duydum. Şans eseri kurtuldum" dedi.
ŞÜPHELİLER SUÇU KABUL ETMEDİ, SAVCILIK "BİNA HEDEF ALINDI" DEDİ
Şüpheli Cüneyd Uslu, alkolün etkisiyle rastgele havaya ateş ettiğini öne sürdü. Mermilerin federasyon binasına isabet ettiğini olaydan bir saat sonra öğrendiğini ve tabancaları saklaması için arkadaşına verdiğini dile getirdi. Uslu'nun arkadaşı şüpheli Oğuzhan Güneysu ise olayı görmediğini, kendisi ayrıldıktan sonra ateş edilmiş olabileceğini ileri sürerek suçsuz olduğunu belirtti. Şüpheliler suçlamayı kabul etmese de deliller aksini söyledi. Cüneyd Uslu'nun sağ el svap numunesinde atış artığı bulundu. Oğuzhan Güneysu'nun ise kıyafetlerinde atış artıkları tespit edildi. Savcılık, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde TFF binasını hedef aldığını kaydetti.
"ÖNGÖRMELERİNE RAĞMEN ATEŞ ETTİ"
Olayın gerçekleştiği bölge ve aradaki mesafe dikkate alındığında, hedef alınan bina içerisinde bulunan müştekilerin isabet almasının kaçınılmaz olduğunun altını çizen savcılık, şüphelilerin bu durumu öngörmesine rağmen ateş ettiğini belirtti. Şüphelilerin eylemin sonucunu bilerek ve isteyerek gerçekleştirdiğini ancak mermilerin müştekilere isabet etmemesi sebebiyle eylemin teşebbüs aşamasında kaldığını da kaydetti.
291 YIL HAPİS İSTEMİ
Tutuklu şüpheli Cüneyd Uslu ve Oğuzhan Güneysu'nun aralarında Hamit Altıntop'un da bulunduğu 19 müştekiyi "kasten öldürmeye teşebbüs", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" ve "mala zarar verme" suçlarından 291'er yıla kadar hapsi talep edildi. Hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüpheliler önümüzdeki ay hakim karşısına çıkacak.