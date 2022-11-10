Türkiye’nin dört bir yanından Dolmabahçe’ye akın ettiler

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 84.yılında Türkiye'nin dört bir yanından birçok kişi Dolmabahçe Sarayı'na akın etti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Taksim anıtındaki törenin hemen ardından Dolmabahçe Sarayında Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 71 numaralı odayı ziyaret ederek karanfiller bırakıp saygı duruşunda bulundu.