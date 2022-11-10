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Giriş Tarihi: 10.11.2022 18:53 Son Güncelleme: 10.11.2022 18:54

Ümit Özdağ, esnafın verdiği cevap sonrasında dükkanı terk etmek zorunda kaldı

Ümit Özdağ, esnafın verdiği cevap sonrasında dükkanı terk etmek zorunda kaldı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Yalova'da gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sırasında işletme sahibinin "Biz ekonomik kriz yaşamıyoruz" sözleri üzerine dükkanı terk etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Yalova'da partisinin il binasını ziyaret ettikten sonra esnaf gezisine çıktı. Özdağ, bir kasap ile yaşadığı diyalogun ardından dükkandan çıkmak zorunda kaldı.

"BİZ KRİZ YAŞAMIYORUZ"

Bir kasap dükkanına giren Özdağ, ekonomik kriz olduğunu ifade eden sözler sarf etti. Bunun üzerine işletme sahibi de "Biz kriz yaşamıyoruz. Her yer araba dolu. Arabayı park edemiyoruz." yanıtını verdi.

Ümit Özdağ, esnafın verdiği cevap sonrasında dükkanı terk etmek zorunda kaldı | Video

DÜKKANI TERK ETTİ

Aldığı yanıt sonrasına dükkanı terk eden Özdağ, esnaf ziyaretini yarıda bırakmak zorunda kaldı.

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Ümit Özdağ, esnafın verdiği cevap sonrasında dükkanı terk etmek zorunda kaldı
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