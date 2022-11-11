Başkan Erdoğan tahıl koridoru krizini çözen diplomasi zaferinin şifrelerini verdi: Güven, saygı, liderlik

Başkan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 9'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'ın Semerkand kentine gidişi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.Bu bir lider siyasetidir. Bu lider siyasetinin gereğini de Sayın Putin ile gerçekleştirdik. Tabii birbirimize olan güven olmamış olsa, bu adımı atamayız ve bunu da gerçekleştiremeyiz. Ama birbirimize olan güven, saygı bu tür adımları atmaya bizi teşvik ediyor. Ve bunu gerçekleştirmeye de vesile oluyor. Bugüne kadar böyle hareket ettik. Aramızda gerek nükleer enerji alanındaki dayanışma gerek bundan sonra belki Sinop ile ilgili de nükleer enerjide yeni bir adım, savunma sanayiine yönelik attığımız adımlar, bunlar birbirimize olan saygıyı teşvik ediyor. Bundan dolayı bu olayı başarıyla gerçekleştirdik. Şimdi de takipçisiyiz.