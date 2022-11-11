BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’den A Haber’e özel açıklamalar

"İYİ PARTİ KADROSU SAĞDAN SOLDAN TOPLAMA BİR KADRO"

Altılı masadaki partiler asgari müşterekte buluşamıyor. İYİ Parti'nin kadrosu sağdan soldan toplama bir kadro. İYİ Parti'de bir milletvekili HDP ile görüşmenin normal olduğunu söylerken bir diğer vekil HDP'nin PKK'nın bağlantısı olduğunu söylüyor. BBP, MHP ve AK Parti'de böyle şeyler duyamazsınız. Biz BBP olarak kesinlikle altılı masada olamayız. Millet İttifakı'nın parlamenter sisteme dönüş vaadi gerçekçi değil.

"BENCE ADAYLARI KILIÇDAROĞLU OLACAK"

Millet İttifakı'nın adayı bence Kılıçdaroğlu olacak. Benim görüştüğüm CHP Genel Başkan Yardımcısı arkadaşlardan aldığım bilgi "Kemal Bey geri çekilmeyecek" dediler. Bu konuda çok kararlı ve istekliymiş. Yurtdışı ziyaretleri de bunların bir göstergesi.