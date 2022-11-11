Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, A Haber ekranlarına gelen Memleket Meselesi Programında Merve Türkay'ın sorularını yanıtladı.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den A Haber'e özel açıklamalar | Video
İşte Mustafa Destici'nin açıklamalarında öne çıkanlar:
BÜYÜK BİR HEYECAN VAR
Sahaya indikten sonra büyük bir heyecan gördük. 2 gün sonra gençlerimizle Ankara'da buluşacağız. Vatandaşlarımız da büyük bir ilgi gösteriyorlar. Mottomuz "İlk uyum Cumhur'a ilk oyum Birliğe" olacak.
EKONOMİDE ATILAN ADIMLAR
Hükümet sadece doğal gazda 200 milyar TL bir sübvanse uyguladı. Doğal gaz faturalarının yüzde 80'i sübvanse ediliyor. Türkiye doğal gaz ve elektrik krizinden Avrupa kadar etkilenmedi.
"İYİ PARTİ KADROSU SAĞDAN SOLDAN TOPLAMA BİR KADRO"
Altılı masadaki partiler asgari müşterekte buluşamıyor. İYİ Parti'nin kadrosu sağdan soldan toplama bir kadro. İYİ Parti'de bir milletvekili HDP ile görüşmenin normal olduğunu söylerken bir diğer vekil HDP'nin PKK'nın bağlantısı olduğunu söylüyor. BBP, MHP ve AK Parti'de böyle şeyler duyamazsınız. Biz BBP olarak kesinlikle altılı masada olamayız. Millet İttifakı'nın parlamenter sisteme dönüş vaadi gerçekçi değil.
"BENCE ADAYLARI KILIÇDAROĞLU OLACAK"
Millet İttifakı'nın adayı bence Kılıçdaroğlu olacak. Benim görüştüğüm CHP Genel Başkan Yardımcısı arkadaşlardan aldığım bilgi "Kemal Bey geri çekilmeyecek" dediler. Bu konuda çok kararlı ve istekliymiş. Yurtdışı ziyaretleri de bunların bir göstergesi.
ABD'DE KAYIP 8 SAAT
Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı ziyaretleri fiyasko ile sonuçlandı. 8 saatlik görüşme ve hamburger molası var. Kimlerle görüştü kimlere ne söz verildi? Kemal Bey'in ABD ve İngiltere'de kimlerle görüştüğü yakın zamanda ortaya çıkacak.
"HDP 2023'Ü BEKLİYOR"
HDP ile bir ittifak içindeler. Bu ittifak kazanırsa Türk milleti kaybeder. Terör örgütünün partisiyle kol kola girmiş iktidar olmayı bekliyorlar. HDP 2023'ü bekliyor. 2023'te kazanırlarsa belediyeleri HDP kayyumdan geri alacak ve bölge tamamen HDP ve PKK kontrolüne bırakalacak.