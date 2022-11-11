Emine Erdoğan’dan Milli Ağaçlandırma Günü paylaşımı

Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuklarımıza bırakacağımız yegane miras, toprakla buluşturduğumuz tohumdur. Cana can, Türkiye Yüzyılı'na nefes olacak her bir fidanın ömrü asırlık olsun." değerlendirmesinde bulundu.
Çocuklarımıza bırakacağımız yegâne miras, toprakla buluşturduğumuz tohumdur.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 11, 2022
Cana can, #TürkiyeYüzyılı'na nefes olacak her bir fidanın ömrü asırlık olsun.#MilliAğaçlandırmaGünü 🌿 pic.twitter.com/TqizgVmv76