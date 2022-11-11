Emine Erdoğan’dan Milli Ağaçlandırma Günü paylaşımı

Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuklarımıza bırakacağımız yegane miras, toprakla buluşturduğumuz tohumdur. Cana can, Türkiye Yüzyılı'na nefes olacak her bir fidanın ömrü asırlık olsun." değerlendirmesinde bulundu.