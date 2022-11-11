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Giriş Tarihi: 11.11.2022 12:18

Emine Erdoğan'dan Milli Ağaçlandırma Günü paylaşımı

Emine Erdoğan’dan Milli Ağaçlandırma Günü paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Çocuklarımıza bırakacağımız yegane miras, toprakla buluşturduğumuz tohumdur." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuklarımıza bırakacağımız yegane miras, toprakla buluşturduğumuz tohumdur. Cana can, Türkiye Yüzyılı'na nefes olacak her bir fidanın ömrü asırlık olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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Emine Erdoğan'dan Milli Ağaçlandırma Günü paylaşımı
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