İmamoğlu ikinci kez geri adım attı: Adayım genel başkanımdır

Adaylığı konusunda aylardır kulis yapılan ve kendisi de sessiz kalan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarının aday olmalarını istemediğini iletmesi ve karşılık bulamayınca "Benimle misiniz değil misiniz?" çıkışında bulunması sonrasında geri adım attı.
İmamoğlu bugün katıldığı bir canlı yayında ikinci kez adaylık gündeminin olmadığını belirtti.
İmamoğlu kendisine yöneltilen "Adaylık konusundaki düşünceleriniz nelerdir?" sorusuna cevaben şunları söyledi: