İmamoğlu ikinci kez geri adım attı: Adayım genel başkanımdır

"ADAYIM" DEMEDİM "NEFERİM" DEDİM

Ben "adayım" demedim "neferim" dedim. Ne zamandan beri "nefer" sözü adaylıkla eş değer oldu? Birileri bu yöne kaydırmak istiyor. Ben takım oyuncusuyum. Bu ekibin bir parçasıyım. 6'lı masaya büyük önderlik eden Kılıçdaroğlu ve onunla birlikte Meral Akşener var.