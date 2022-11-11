İsveç’te yaşayan FETÖ firarisi Bülent Keneş’in Türkiye’ye iade davası yakında görüşülecek

Önümüzdeki haftalarda Tayvan ve Hong Kong'da programı olduğunu söyleyen Keneş, "Muhtemelen başka ülkelerden de sıklıkla geldiği gibi davetler gelmeye devam edecektir. Her bu davetler gelip ben her yurt dışına çıkamadığımda bunu haber yapacağım Today's Zaman'ın 1'inci sayfasında.

Hakim beyin, savcının, Başbakanın ve Cumhurbaşkanı'nın da ismini koyacağım. Beni Türkiye'de daha geniş bir hapishanede hapsetmeye çalışanlara bu yaptıklarının ne kadar berbat bir şey olduğunu hissettireceğim. Yaptıklarına pişman edeceğim. Serbest bıraktıklarına da pişman olacaklar" şeklinde konuşmuştu.