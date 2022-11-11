İYİ Parti’den Pervin Buldan’a sert sözler: İlkesiz, seviyesiz, gölge oyunu!

'ASLA KABUL ETMİYORUZ'

Partimizin ve Genel Başkanımızın söz konusu konuşmasındaki tespit ve uyarıları son derece açık ve nettir. Kürtler bu ülkenin, bu vatanın asli ve şerefli vatandaşlarıdır. Bu çerçevede, her türlü ayrımcılığı reddediyoruz. Ayrıca; yürüttükleri siyasetteki tutarsızlıkları örtmek için yalan ve hamasete başvuranların son dönemde düştükleri zor durumu anlamakla birlikte, her sıkışan parti liderinin partimize ve Genel Başkanımıza saldırmasını asla kabul etmiyoruz.

Siyaset adı altında ilkesiz, seviyesiz yapılan bu gölge oyununu milletimizin takdirine havale ediyoruz.

İYİ Parti olarak; milletimizin her bir ferdinin hak ettiği mutlu, huzurlu, müreffeh ve özgür bir Türkiye'yi inşa edebilme hedefi için ilk günkü azmimizle çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz."