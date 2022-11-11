Kırmızı bültenle aranan Salih Akkurt, Türkiye’de

Kırmızı bültenle aranırken Arnavutluk'ta yakalanan, "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ile "cezaevinden firar" suçlarından 22 yıl hapis cezası bulunan Salih Akkurt, Türkiye'ye getirildi. 18 Haziran'da yakalandığı Arnavutluk'tan iade süreci Adalet Bakanlığı ile Interpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından koordineli şekilde takip edilen Akkurt, İstanbul'da havalimanı polislerince teslim alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Akkurt, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Akkurt işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.