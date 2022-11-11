Mersin’de FETÖ’ye operasyon; 9 gözaltı

Yapılan detaylı çalışmalarda, şüphelilerin emniyet mahrem imamları ve örgütün üst düzey sorumlularıyla irtibatlarının bulunduğu, daha önce gözaltına alınan ve itirafçı olarak ifade veren şüphelilerin ifadelerinde adlarının geçtiği, örgüte ait olan ve yapıya eleman devşirmek için kullanılan ışık evlerinde kaldıkları, bir şüphelinin örgütte bölge talebe mesullüğü görevinde olduğu ve bir şüphelinin de Bylock kullanıcısı olduğu ortaya çıkan 9 kişi tespit edildi.