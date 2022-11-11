Mersin’de FETÖ’ye operasyon; 9 gözaltı

Mersin Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ Terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik 9 şüphelinin yakalanması amacıyla, 150 polisin katılımıyla dron destekli eşzamanlı operasyon yapıldı.
Yapılan detaylı çalışmalarda, şüphelilerin emniyet mahrem imamları ve örgütün üst düzey sorumlularıyla irtibatlarının bulunduğu, daha önce gözaltına alınan ve itirafçı olarak ifade veren şüphelilerin ifadelerinde adlarının geçtiği, örgüte ait olan ve yapıya eleman devşirmek için kullanılan ışık evlerinde kaldıkları, bir şüphelinin örgütte bölge talebe mesullüğü görevinde olduğu ve bir şüphelinin de Bylock kullanıcısı olduğu ortaya çıkan 9 kişi tespit edildi.
Şüphelilerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı olarak şafak operasyonu düzenlendi. Dron destekli operasyona yaklaşık 150 polis katıldığı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Drone destekli operasyona yaklaşık 150 polis katıldı. Polisin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.