Öğretmenlik sınavı zamanında yapılacak

Anayasa Mahkemesi (AYM), Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvuruyu esastan görüşmek üzere dün toplandı. Yüksek Mahkeme, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve en yüksek üyeye sahip 3 eğitim sendikasının sözlü olarak dinlenmesine karar verirken, söz konusu iptal isteminin görüşülmesini ise erteledi. Mahkemenin, MEB ve sendikalara yazı göndermek üzere çalışma yaptığı öğrenildi. Ancak mahkemece, tarafların karşılıklı olarak dinleneceği tarihin henüz netleşmemesi nedeniyle 19 Kasım'da yapılacak uzman öğretmenlik sınavının iptalinin de söz konusu olamayacağı öğrenildi.