Samsun’da neler oluyor? Hakimler FETÖ ifadelerini engelleme yarışına girdi

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken 2020 yılında yakalanan bazı FETÖ militanları itirafçı oldu ve örgütün yargıdaki yapılanmasına ilişkin önemli itiraflarda bulundu. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı da bu itiraflar hakkında detaylı soruşturma yapıp teşhis işlemleri yaptı. Elde edilen deliller ile ilgili bir kısım şüpheli hakkında iddianameler düzenlenirken halen meslekte oldukları anlaşılan bazı hakim savcılar ile ilgili deliller de Hakimler Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği'ne gönderildi.

Edirne'de alınan ifadelerde ismi geçen isimlerden birisi de Hakim Hüseyin Zengin'di. İtirafçı ifadeleri ile Zengin'in örgüt bağlantıları deşifre oldu. İddialara göre Hüseyin Zengin İstanbul Hukuk Fakültesi'nde okuduğu dönemde örgütün Fatih'te bulunan evlerinde kalmıştı.

İTİRAFÇILAR NE DEDİ

Hakkındaki soruşturmada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan ve örgütte Bölge Talebe Mesulü olan Serkan Ö., Zengin'i teşhis etti. Serkan Ö. "BTM olduğum dönem bana bağlı evlerde kalan kişilerdendi. Normal cemaatti. İstanbul hukuk öğrencisiydi. 17/25 Aralık sürecinden sonra cemaat evlerinden ayrılmıştı" dedi.

Başka bir itirafçı olan ve örgüt içinde Bölge Üniversite Mesulü olarak görev alan Kenan K., "2012'de cemaat evlerinde kaldığım dönemde görürdüm. Hakkındaki bilgim bu kadardır. Görevi olup olmadığını bilmiyorum" şeklinde ifade verdi.

İtirafçı İbrahim Enes O. da Zengin'i teşhis ederek, "Fatih bölgesinde cemaat evinde kalıyordu. Görev alıp almadığını bilmiyorum. Sonra hâkim olduğunu öğrendim" şeklinde konuştu.