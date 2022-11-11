Giriş Tarihi: 12.11.2022 01:00 Son Güncelleme: 12.11.2022 01:19

Son dakika haberi | Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı