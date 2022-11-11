SON DAKİKA | Şehidimizin intikamı alındı! 6 PKK’lı terörist etkisiz

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde kahraman silah arkadaşımız P.Asb.Kd.Çvş. Emre Sevinç'i şehit eden 6 PKK'lı terörist, saldırıyı gerçekleştirdikleri bölgeden kaçamadan Mehmetçiklerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Kahraman şehidimiz P.Asb.Kd.Çvş. Emre Sevinç'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

Pençe Kilit Operasyonu'nda 1 asker şehit oldu