Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Şehidimizin intikamı alındı! 6 PKK'lı terörist etkisiz
Giriş Tarihi: 11.11.2022 17:17 Son Güncelleme: 11.11.2022 17:20

SON DAKİKA | Şehidimizin intikamı alındı! 6 PKK'lı terörist etkisiz

SON DAKİKA | Şehidimizin intikamı alındı! 6 PKK’lı terörist etkisiz

Son dakika haberi... Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde P.Asb.Kd.Çvş. Emre Sevinç'i şehit eden 6 PKK'lı terörist bölgeden kaçamadan etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde P.Asb.Kd.Çvş. Emre Sevinç'i şehit eden 6 PKK'lı terörist bölgeden kaçamadan etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde kahraman silah arkadaşımız P.Asb.Kd.Çvş. Emre Sevinç'i şehit eden 6 PKK'lı terörist, saldırıyı gerçekleştirdikleri bölgeden kaçamadan Mehmetçiklerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Kahraman şehidimiz P.Asb.Kd.Çvş. Emre Sevinç'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

Pençe Kilit Operasyonu'nda 1 asker şehit oldu

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Şehidimizin intikamı alındı! 6 PKK'lı terörist etkisiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA