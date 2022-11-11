SON DAKİKA | YSK üyelerine hakaret davası: Ekrem İmamoğlu için kritik gün

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan şüpheli Ekrem İmamoğlu hakkında 4 Kasım 2019 tarihinde Üsküdar Fethipaşa Korusu'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamalar sırasında '31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa'da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır…' şeklindeki söyleme YSK üyelerine alenen hakaret ettiği iddiasıyla 'Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret' suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
EKREM İMAMOĞLU İÇİN SON VİRAJ
İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada bugün saat 11.00'de sanık Ekrem İmamaoğlu'nun yargılanmasına devam edilecek. Duruşmaya sanık İmamoğlu'nunum gelip gelmeyeceği merak konusuyken aynı zamanda mahkemenin davayı bu celse karara bağlayacağı bekleniyor. YSK üyelerine hakaretten yargılanan sanık İmamoğlu'nun hapis cezası alması halinde 'siyasi yasak' ile de karşı karşıya kalacak.
HAPİS CEZASI ALDIĞI TAKDİRDE SİYASİ YASAK GELEBİLİR
Sanık Ekrem İmamoğlu, yargılandığı bu davada hapis cezası alması halinde siyasi yasakla da yüzleşecek. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesine göre hapse mahkum edilen kişi, kamu görevi üstlenmekten ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılacak. Bu maddelere göre, İmamoğlu hapse mahkûm edilir, bu ceza Yargıtay tarafından hızlı biçimde onanırsa, 2023 seçimlerinde milletvekili ya da Cumhurbaşkanı adayı olma şansını kaybedecek.