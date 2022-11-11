SON DAKİKA | YSK üyelerine hakaret davası: Ekrem İmamoğlu için kritik gün

HAPİS CEZASI ALDIĞI TAKDİRDE SİYASİ YASAK GELEBİLİR

Sanık Ekrem İmamoğlu, yargılandığı bu davada hapis cezası alması halinde siyasi yasakla da yüzleşecek. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesine göre hapse mahkum edilen kişi, kamu görevi üstlenmekten ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılacak. Bu maddelere göre, İmamoğlu hapse mahkûm edilir, bu ceza Yargıtay tarafından hızlı biçimde onanırsa, 2023 seçimlerinde milletvekili ya da Cumhurbaşkanı adayı olma şansını kaybedecek.

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