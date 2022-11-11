‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuyla geleceğe daha güçlü hazırlanıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkânı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'üncü yıldönümü dolayısıyla dün Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir'deki tören, saat 08.50'de devlet erkânının Aslanlı Yol'da yürümesiyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki kortejde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi Atatürk'ün mozolesine bıraktı. Atatürk'ün 84 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı da yarıya indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak şunları yazdı: "Aziz Atatürk. Ebediyete irtihalinizin 84'üncü yıldönümünde Zat-ı Alinizi, kahraman silah arkadaşlarını ve canları pahasına istiklalimize sahip çıkan aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yâd ediyoruz. 'En büyük eserim' dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ni 85 milyon olarak 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla geleceğe daha güçlü, daha itibarlı bir şekilde hazırlıyoruz. Milletimizin asırlık hayallerini gerçeğe dönüştürene kadar durmayacak, saldırılar karşısında yılmayacak, mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ruhun şad olsun."Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05'te yaptığı paylaşımda, "İstiklal mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'i ebediyete irtihalinin 84. yılında saygı, rahmet ve minnetle yâd ediyorum" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ise, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 84. yılında saygı ve rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yayımladığı mesajda, "Esarete boyun eğmeyen bir milletin evladı ve bir lider olarak Atatürk'ün ve kahraman yol arkadaşlarının bizlere emanet ettikleri sorumlulukların bilinciyle ve milli mücadele ruhunun izinde daha nice yüzyıllara hep birlikte yürüyeceğiz" dediMilli Savunma Bakanlığı'nca yapılan videolu paylaşımda, Anıtkabir'de görev yapan saygı nöbetçilerinin hazırlıkları ve görev değişimleri yer aldı. Paylaşımda, "Anıtkabir'i ziyaret edenlerin hayranlıkla izlediği bu aslanlar, Başkomutanımız Atatürk'e asil milletimizin saygısının ve hürmetinin birer sembolüdür. Onlar bugün de sizlerin arasından yürüyecek ve Atatürk'ümüze olan saygımızı gösteren nöbetlerini tutuyor olacaklar" ifadelerine yer verildi.Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 84'üncü yılında binlerce kişi, Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkânının katıldığı anma töreninin ardından ziyarete açıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce kişi, Türk bayrakları ve çiçeklerle Atatürk'ün kabrini ziyaret etti. Bazı kişiler, mozole önünde dua etti ve saygı duruşunda bulundu. Nöbet değişimi sırasında askerlerin yaptığı seremoni de ilgiyle izlendi. Anıtkabir'deki hoparlörlerden ise Atatürk'ün 10'uncu Yıl Nutku'nun ses kaydı verildi.Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yılında saygıyla anıldığı ifade edilerek, "Kutlu bir mazinin evlatları olarak bugün bizlere düşen görev, ecdadımızın, uğruna mücadele verdiği medeniyet değerlerimize sahip çıkmak, milletimizin ve devletimizin huzuru ve refahı için çalışarak daha güzel yarınları tesis edebilmek için gayret göstermektir" denildi.