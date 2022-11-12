2 milyon düzensiz göçmenin girişi engellendi

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda; Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göçle mücadele aralıksız devam ediyor.
2 MİLYON DÜZENSİZ GÖÇMENİN GİRİŞİ ENGELLENDİ
Bu kapsamda; 2022 yılında 248 bin 727 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellendi. 2016 yılından bu yana ülkemize girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 2 milyon 712 bin 148 oldu.
Doğu ve güney sınırlarımızdaki göç baskısı yani ülkeye kaçak giriş denemeleri, alınan tedbirler sayesinde bir önceki yıla göre yüzde 36 azaldı. Yasa dışı yollardan ülkemize girenlerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen denetim ve operasyonlar neticesinde, yakalanan mükerrerlikten arındırılmış düzensiz göçmen sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 86 artışla 206 bin 732 olarak kayıtlara geçti.
101 BİN DÜZENSİZ GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİ
Sınır dışı işlemlerde hız kesmeden devam ediyor. Tüm uyruklarla birlikte yılbaşından bu yana 101 bin 574 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Geçen senenin aynı dönemiyle kıyaslandığında sınır dışı sayısı yüzde 152 arttı.
Geçen yılın aynı dönemine göre sınır dışı sayısı, Afganistan uyruklu yabancılarda yüzde 212, Pakistan uyruklu yabancılarda yüzde 32 ve diğer uyruklu yabancılarda yüzde 190 arttı.2016 yılından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı ise 427 bin 83'e ulaştı.
AFGANİSTAN VE PAKİSTAN'A 219 CHARTE SEFERİ
2022 yılında Afganistan'a düzenlenen 217 charter (özel uçak) seferi ile 41 bin 185 ve tarifeli uçuşlarla 15 bin 989 olmak üzere toplam 57 bin 174 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşü sağlandı. Pakistan'a düzenlenen 2 charter seferi ve tarifeli uçuşlarla toplam 11 bin 195 düzensiz göçmen güvenli bir şekilde ülkesine gönderildi.
SINIR DIŞI ETMEDE AVRUPAYI GEÇTİK
Son yıllarda yoğun bir düzensiz göç baskısı altında olan ülkemiz, Avrupa ortalamasının çok üzerinde bir başarıyla geri göndermeler gerçekleştirildi. 2021 yılında AB ülkelerinde toplam 696 bin 35 düzensiz göçmen tespit edilmesine rağmen bunlardan sadece 73 bin 30'u sınır dışı edildi. Böylelikle Avrupa ülkelerinin sınır dışı başarı oranı ortalaması yüzde 10 oldu.
Ülkemizin sınır dışı başarı oranı ise 2022 yılı içerisinde toplam yakalamalardan; illegal çıkış yaparken yakalanan Suriye uyruklu yabancılar, geri gönderme merkezlerinde sınır dışı işlemleri devam edenler ve mükerrer yakalamalar düşüldüğünde yüzde 69'a yükseldi.
18 BİN YABANCININ SINIR DIŞI İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Geri gönderme merkezlerimizin sayısı 30'a, kapasitesi ise 20 bin 540'a yükseltildi. Böylece ülkemiz, tüm Avrupa ülkelerinde bulunan geri gönderme merkezi kapasitesini geride bıraktı. Hâlihazırda geri gönderme merkezlerimizde 103 farklı uyruktan 18 bin 773 yabancı (5 bin 203'ü Afganistan, 4 bin 224'ü Pakistan ve 9 bin 346 diğer uyruk) idari gözetim altında olup sınır dışı işlemleri devam ediyor.