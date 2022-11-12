2 milyon düzensiz göçmenin girişi engellendi





AFGANİSTAN VE PAKİSTAN'A 219 CHARTE SEFERİ

2022 yılında Afganistan'a düzenlenen 217 charter (özel uçak) seferi ile 41 bin 185 ve tarifeli uçuşlarla 15 bin 989 olmak üzere toplam 57 bin 174 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşü sağlandı. Pakistan'a düzenlenen 2 charter seferi ve tarifeli uçuşlarla toplam 11 bin 195 düzensiz göçmen güvenli bir şekilde ülkesine gönderildi.



SINIR DIŞI ETMEDE AVRUPAYI GEÇTİK

Son yıllarda yoğun bir düzensiz göç baskısı altında olan ülkemiz, Avrupa ortalamasının çok üzerinde bir başarıyla geri göndermeler gerçekleştirildi. 2021 yılında AB ülkelerinde toplam 696 bin 35 düzensiz göçmen tespit edilmesine rağmen bunlardan sadece 73 bin 30'u sınır dışı edildi. Böylelikle Avrupa ülkelerinin sınır dışı başarı oranı ortalaması yüzde 10 oldu.

Ülkemizin sınır dışı başarı oranı ise 2022 yılı içerisinde toplam yakalamalardan; illegal çıkış yaparken yakalanan Suriye uyruklu yabancılar, geri gönderme merkezlerinde sınır dışı işlemleri devam edenler ve mükerrer yakalamalar düşüldüğünde yüzde 69'a yükseldi.

18 BİN YABANCININ SINIR DIŞI İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Geri gönderme merkezlerimizin sayısı 30'a, kapasitesi ise 20 bin 540'a yükseltildi. Böylece ülkemiz, tüm Avrupa ülkelerinde bulunan geri gönderme merkezi kapasitesini geride bıraktı. Hâlihazırda geri gönderme merkezlerimizde 103 farklı uyruktan 18 bin 773 yabancı (5 bin 203'ü Afganistan, 4 bin 224'ü Pakistan ve 9 bin 346 diğer uyruk) idari gözetim altında olup sınır dışı işlemleri devam ediyor.