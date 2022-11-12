AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: AK Parti vesayeti bitirdi

Toplantının açılışını yapan AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci, yerel yönetimlerin Başkan Erdoğan'ın ilk deneyim alanı olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı hizmetler tüm belediye başkanlarımızca örnek alınıyor. Belediyecilik nankör bir hizmettir, tüm parayı yer altına gömersiniz. Dolayısıyla kısa sürede de unutulursunuz ancak sosyal belediyecilik ile gönüllere de hitap ettiğinizde ortaya güzel sonuçlar çıkıyor. Allah başkanlarımızdan razı olsun, sokakta vatandaşın içinde rahatça geçiyoruz. Hizmetleri herkes takdir ediyor" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de konuşmasında, AK Parti'nin 20 yıllık kesintisiz iktidarına dikkat çekti. Şahin, "Dünyada böyle bir örnek yok. Cumhurbaşkanımızın hizmetlerini örnek alarak hizmet üretiyoruz. 2023'e hazırız, inşallah önümüzdeki seçimlerde daha da güçlenerek çıkacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Belediye Başkanlarına yerel yönetimlerle ilgili tecrübelerini paylaşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ise, "Tüm mesleklerin bir okulu var ancak belediyeciliğin bir okulu yok. Biz de bu tür toplantılarla deneyimlerimizi birbirimize paylaşıyoruz. Çünkü belediyecilikte istişare çok önemlidir. Bu işin özünde Allah razı için insana hizmet, çok çalışmak ve tevazu vardır. Bunu yapan başarılı olur" dedi.