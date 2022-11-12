AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: AK Parti vesayeti bitirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, "Eskiden vatandaşın seçtikleri Ankara'ya gittiğinde legal görünümlü vesayet çeteleri devreye girer, istediklerini yaptırmayınca da faili meçhuller, basını ayağa kaldırmalar ve en sonunda da ortalık karışınca vatandaşa 'Ey asker neredesin?' dedirtirdi. AK Parti bu sisteme prim vermedi, vesayeti ortadan kaldırdı" dedi.
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen "Büyükşehir Belediye Başkanları İstişare Toplantısı" Gaziantep'te gerçekleştiği. Mehmet Özhakesi'nin başkanlığında yapılan toplantıya Gaziantep'in yanı sıra Şanlıurfa, Erzurum, Kayseri, Malatya, Samsun ve Trabzon büyükşehir ve ilçe belediye başkanları ile ilgili bürokratlar da katıldı.
Toplantının açılışını yapan AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci, yerel yönetimlerin Başkan Erdoğan'ın ilk deneyim alanı olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı hizmetler tüm belediye başkanlarımızca örnek alınıyor. Belediyecilik nankör bir hizmettir, tüm parayı yer altına gömersiniz. Dolayısıyla kısa sürede de unutulursunuz ancak sosyal belediyecilik ile gönüllere de hitap ettiğinizde ortaya güzel sonuçlar çıkıyor. Allah başkanlarımızdan razı olsun, sokakta vatandaşın içinde rahatça geçiyoruz. Hizmetleri herkes takdir ediyor" dedi.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de konuşmasında, AK Parti'nin 20 yıllık kesintisiz iktidarına dikkat çekti. Şahin, "Dünyada böyle bir örnek yok. Cumhurbaşkanımızın hizmetlerini örnek alarak hizmet üretiyoruz. 2023'e hazırız, inşallah önümüzdeki seçimlerde daha da güçlenerek çıkacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
Belediye Başkanlarına yerel yönetimlerle ilgili tecrübelerini paylaşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ise, "Tüm mesleklerin bir okulu var ancak belediyeciliğin bir okulu yok. Biz de bu tür toplantılarla deneyimlerimizi birbirimize paylaşıyoruz. Çünkü belediyecilikte istişare çok önemlidir. Bu işin özünde Allah razı için insana hizmet, çok çalışmak ve tevazu vardır. Bunu yapan başarılı olur" dedi.
AK Parti siyasetinin eser siyaseti olduğunu söyleyen Özhaseki, "Eskiden Ankara'da yasal görünümlü illegal vesayet çevreleri vardı. Seçilip gelenler onların istediklerini yapmayınca faili meçhuller devreye sokulur, gazeteler ayaklandırılır, ortalık karıştırılıp vatandaşa 'Ey asker neredesin? Gel!' dedirtilirdi. Ancak AK Parti ile bu vesayet sistemi sona erdi. Artık milletin seçtikleri hizmet veriyor. Doğu ve Güneydoğu'da vatandaşlarımız eskiden dilleriyle konuşamazlardı, artık o sorun yok. AK Parti bunu kaldırdığı gibi oralara hizmeti de en iyi şekilde götürdü. Halk da bunu görüyor. Aynı şekilde Alevi-Bektaşi vatandaşlarımıza yönelik çalışmalar hepimizi mutlu etti. Özellikle Avrupa'da Allah'sız, Muhammed'iz, Ali'siz bir yöneliş var ama buna karşı kendi insanımızın beklentilerini karşılayan düzenlemeler yapıyoruz. Yine eskiden Avrupa'da bizi yönetenlerin ezik tutumu yüreğimizi burkardı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın duruşu ile iftihar ediyoruz" diye konuştu.
Dünyada 10-12 bin yıllık şehirler bulunduğunu ancak bu kadar uzun süren devletlerin olmadığına dikkat çeken Özhaseki, "Şehirler canlı ve dinamik yapılardır. Biz de şehirlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Biliyoruz ki şehirlerin geleceği oradaki yerel yöneticilerin ufuklarıyla doğru orantılıdır. Eğer oradaki yönetici hizmet için gelmişse sorun yok, eğer makam veya şöhret için gelmişse de o şehrin geleceği olmaz. AK Parti iktidarlarında daha önceki dönemlerden kat kat fazla hizmet üretildi. 20 yıldır iktidardayız ama önceki 80 yıldan daha fazla yok, köprü, fabrika, okul yaptık. Bir hizmet belediyeciliği bir de algı belediyeciliği var. Bizim karşımızda iyi bir algı belediyeciliği yapılıyor. Geçenlerde Adana'daydım. Bir afiş gördüm, Kemal beyi (Kılıçdaroğlu) da davet ettikleri bir açılış töreni için. Sordum arkadaşlara neyin açılışı diye? Toplam 8 adet gecekondu gibi bina yapılmış, onların açılışı. Bir de battı çıktı varmış. Hepsini toplasan 32 derslikli bir okul kadar etmez. Bizim Kayseri Melikgazi belediye başkanına sordum, kaç okul yaptın diye. 3,5 yılda yapılan okul sayısı 60'tan fazla. Bu arkadaşın bir de sahra hastanesi olayı vardı, hatırlarsınız. Bunun için Genel Başkanı çağırıp açılış yapmaya ne gerek var? Burada algı belediyeciliği devreye giriyor. İstanbul da öyle. İstanbul'da geçen yıl algı çalışmalarına 845 milyon lira harcanmış. 'Beni çok çalışıyor gösterin, hatta başkanlık yetmez, Cumhurbaşkanı adayı olarak gösteri' demek için 845 milyon lira ödenmiş. İş yapmadan algıyla dikkat çekmeye çalışıyorlar. İstanbul Belediye Meclisinde çoğunluğumuz var. Algıda herşeyi bizim ret ettiğimiz yönünde bir görüş var ancak meclise gelen borçlanmalarda yüzde 98'ine evet demişiz. Sonra algıyla geziyor, 'tatil hakkım var, gezme hakkım' var diye iş başında olmuyor. Belediyecilik zahmetlidir. Bazen kendinizden fedakarlık etmek zorundasınızdır. Öyle ağlak ağlak gezerek bu iş yapılmaz" dedi.